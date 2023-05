NewTuscia – VETRALLA – Si parla di viaggio e di femminilità giovedì 25 maggio 2023 alle 18:30 al “Giovedì della Casa delle Donne” in Vicolo San Giuseppe 1 a Vetralla. L’appuntamento settimanale partirà dal romanzo di Federica Bressan “Nel cuore della Tuscia” (SetteCittà Edizioni, Viterbo) per avviare una discussione e un confronto di esperienze al femminile nel territorio della Tuscia.

Il romanzo narra la storia di una giovane donna che si trasferisce nella Tuscia viterbese e che in compagnia di un uomo impara a scoprire e amare le bellezze del territorio in un percorso umano di amicizia e di amore. Ogni capitolo si chiama come un luogo nella Tuscia, tranne l’ultimo capitolo che parla di un tatuaggio come se anche il corpo fosse anch’esso un ‘luogo’ o una mappa dove si va a scrivere in maniera indelebile il simbolo di questo viaggio.

La Casa delle Donne di Vetralla, gestita dall’associazione Battiti APS, impegnata da anni nel contrasto alla violenza di genere, ospita ogni giovedì eventi culturali dedicati alle donne.

Federica Bressan, originaria di Gorizia e blerana adottiva, è impegnata in una campagna di promozione del romanzo in Italia e all’estero portando il nome della Tuscia nel mondo. Tra un viaggio in Egitto e uno in Belgio, presenta il libro in tre lingue: italiano, inglese, olandese.

L’evento gode del patrocinio morale della “Biblioteca Internazionale Scripta hic sunt” del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici di Viterbo (CSC).