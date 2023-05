Paga 1000 euro senza ricevere quanto ordinato

NEWTUSCIA/UMBRIA – ORVIETO – (Riccardo Frezza) – Aveva acquistato una stufa a legna dopo aver visionato l’inserzione navigando in internet, un anziano orvietano che è caduto nella rete delle truffe online. Infatti, dopo aver contattato il venditore, per accordarsi sul modo di pagamento, la vittima ha effettuato il versamento di 1000 euro sul conto corrente, senza però ricevere la stufa a domicilio, cosi come concordato.

Resosi conto di essere stato truffato, l’anziano si è recato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto dove ha raccontato quanto successo ed ha sporto denuncia.

Immediatamente son scattate le indagini della Squadra Anticrimine, che hanno coinvolto anche altre articolazioni della Polizia di Stato e altre città, sino a quando si è giunti all’identificazione dei due presunti responsabili.

Due italiani, residenti a Crotone, uno dei due risultava con svariate denunce a carico e segnalazioni di polizia per reati dello stesso tipo.

Al termine delle indagini il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, con la quale ha denunciato per truffa i presunti autori del fatto.

Viste le tante truffe online, dove nella maggior parte sono vittime gli anziani, la Polizia di Stato fornisce alcuni consigli per prevenire spiacevoli inconvenienti.

Prima di tutto, quando si decide di fare acquisti on line bisogna verificare con attenzione le recensioni sul venditore; è opportuno dare la preferenza a siti certificati o negozi online ufficiali di venditori già noti perché, oltre a offrire sicurezza in termini di pagamento, sono affidabili anche per quanto riguarda l’assistenza e la garanzia sul prodotto acquistato e sulla spedizione dello stesso. Inoltre, bisogna diffidare dai prodotti offerti ad un prezzo molto basso; quando il prezzo sembra troppo conveniente è opportuno confrontarlo con quello indicato in altre offerte simili, perché se differisse di molto potrebbe trattarsi di un annuncio non veritiero. Il consiglio è sempre di prediligere lo scambio a mano, ma se proprio non fosse possibile incontrarsi per via delle distanze, è bene utilizzare e richiedere metodi di pagamento sicuri e tracciabili, evitando il trasferimento di denaro o la ricarica di carte prepagate.

(di Riccardo Frezza 23.05.2023)