NewTuscia – ROMA – “Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Chiara Colosimo e a Mauro D’Attis eletti rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione parlamentare Antimafia nel giorno in cui si celebra la strage di Capaci e il ricordo del giudice Falcone, di sua moglie e della scorta che persero la vita per mano della mafia”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici della Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“In una giornata così importante per l’Italia e per le Istituzioni parlamentari – aggiunge – spiace che da parte di alcuni gruppi politici si siano dovuti trovare elementi di dissenso e di polemica. Lo dico – prosegue Battistoni – perché mi è parso che da parte delle opposizioni la strage mafiosa sia stata utilizzata più come un evento da contrapporre a persone elette che come un momento comune sul quale soffermarsi a riflettere, pensando a quanto accaduto sull’A29 trentuno anni fa e di come l’Italia sia cambiata, dei progressi fatti e dei risultati ottenuti da tutte le Istituzioni nella loro unità”, conclude Battistoni.