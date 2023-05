NewTuscia – BOMARZO – E’ stata più di una semplice promessa a tornare quella pronunciata dal maestro Claudio Simonetti il 21 maggio scorso a Bomarzo per le celebrazioni del V centenario della nascita di Vicino Orsini, ma un annuncio vero e proprio che dal punto di vista artistico “qualcosa sta per nascere”. Poi il compositore delle colonne sonore dei film di Dario Argento, mito vivente del genere musicale rock progressive, si è seduto al pianoforte e ha eseguito due dei suoi capolavori più celebri: “Suspiria” e “Profondo Rosso”, mandando in estasi il pubblico sin dalle prime inconfondibili note.

A palazzo Orsini, Simonetti ha introdotto “Echoes”, spettacolo di pittura, musica e video proiezioni dedicato al Sacro bosco e al territorio di Bomarzo, realizzato dal tatuatore Welt, dal dj Stefano Rossello in arte Bahntier e dal videomaker Sigfrido Junior Hobel.

Simonetti ha svelato di aver scoperto Bomarzo grazie all’amicizia con Welt, uno dei tanti artisti che in temi recenti si sono trasferiti nel Medio Tevere ammaliati da storia, paesaggi e natura. “La prima volta sono venuto ad agosto dell’anno scorso portando mia figlia più piccola di 12 anni per farle vedere il parco – ha proseguito Simonetti -. L’avevo sempre visto nei film o in fotografia, ripromettendomi prima o poi di venire a visitarlo”. Il maestro ha detto di essere molto affascinato dalla figura di Vicino Orsini e dall’alone di mistero che avvolge il parco, “con i suoi demoni e i suoi mostri”. “Vorrei capire cosa aveva in mente un uomo come Orsini per arrivare a creare qualcosa del genere e per di più in un’epoca in cui certe cose venivano considerate eretiche”. Il parco dei mostri è famosissimo, ma per Simonetti “deve essere promosso ancora di più, è un patrimonio unico al mondo, non esiste un altro posto simile”.

Dopodiché il compositore si è seduto tra gli spettatori ed ha assistito allo spettacolo di dj set, action painting e video arte insieme che ha tenuto il pubblico rapito per tutta la sua durata. Welt ha fatto inoltre dono al Comune di una propria opera realizzata per i 500 anni della nascita di Vicino Orsini.

“Conserveremo questo dono nella sala consigliare insieme ad altri doni fatti da altri artisti in questo evento così importante per noi. Vicino Orsini ha lasciato tanto a Bomarzo, ma anche alla cultura italiana e al territorio viterbese”, ha detto l’assessore Marzia Arconi ringraziando dell’omaggio Welt e dicendosi onorata a nome del Comune per la partecipazione all’evento del maestro Simonetti. A tutti l’assessore Arconi ha manifestato massima disponibilità dell’Amministrazione a collaborare insieme per futuri progetti.

Comune di Bomarzo