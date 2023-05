Alla sala multimediale dell’ufficio turistico bambini e ragazzi preparano alcuni dei bozzetti dell’infiorata del Corpus Domini

NewTuscia – BOLSENA – A Bolsena si rinnova la tradizione dei piccoli aspiranti maestri infioratori. In questi giorni, nella sala multimediale dell’ufficio turistico, al civico 9 di piazza Giacomo Matteotti, bambini e ragazzi partecipano a un ciclo di incontri per preparare alcuni dei bozzetti che saranno riprodotti per l’infiorata. “Insieme ai genitori e guidati dall’infioratrice Luisa Capocecera, i piccoli aspiranti maestri infioratori realizzano i disegni, li colorano e scelgono i fiori più adatti che dovranno raccogliere – spiega l’assessore al turismo religioso Roberto Basili -. Divertendosi e socializzando diventano protagonisti di una delle manifestazioni più sentite della nostra cittadina”. I tappeti floreali torneranno a farsi ammirare in tutta la loro bellezza, domenica 11 giugno, lungo un percorso di tre chilometri che si snoda tra le vie e le piazze del centro storico. “Bozzetti che prenderanno forma, profumo e colore per la festa del Corpus Domini – conclude l’assessore Roberto Basili -. Il giusto riconoscimento all’entusiasmo e alla voglia di partecipare alla festa, perché l’infiorata di Bolsena continui a essere tramandata di generazione in generazione”.