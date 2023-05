Questo weekend il Campo Sportivo comunale “Valerio Ginnasi” ha ospitato le ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—–๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฉ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฏ๐—ผ ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿญ๐Ÿณ ๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿญ๐Ÿต.

NewTuscia – RONCIGLIONE – Il consigliere delegato allo Sport Fernando De Angelis:

“Siamo stati felici di concedere l’utilizzo del nostro campo sportivo comunale per lo svolgimento delle finali provinciali. Per Ronciglione รจ un orgoglio possedere un impianto all’avanguardia come questo, richiesto da associazioni e societร sportive del territorio per disputare gare e manifestazioni. Merito di una riqualificazione sulla quale la precedente amministrazione ha voluto puntare e che oggi dร i suoi frutti, rendendo il Valerio Ginnasi un fiore all’occhiello della Tuscia”.