NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Lo stato di trascuratezza della vegetazione ha raggiunto livelli insostenibili, nelle stazioni extraurbane Sant’Oreste e Morlupo lungo la ferrovia Roma-Viterbo. Le aree di principale interesse, binari e spazi circostanti, sono soffocate da erbacce infestanti, al punto da costituire un pericolo per i pendolari e per i lavoratori sia del movimento di Astral stessa che dell’esercizio di Cotral. In particolare nella prima il locale wc è quasi inaccessibile, mentre nella seconda, oltre a rinvenire sul marciapiede il corpo privo di vita di un rettile, abbiamo trovato le rotaie sprofondate in un tappetino verde.

L’auspicio è che i responsabili stazione di Astral si adoperino nel più breve tempo possibile affinché si arrivi allo sfalcio delle erbe infestanti a Sant’Oreste, Morlupo e, in generale, laddove ce ne sia bisogno, per restituire alla linea almeno un’immagine decorosa”. Lo dichiara in una nota l’Associazione TrasportiAmo.