NewTuscia – CIVITAVECCHIA – “Un incontro molto importante quello di oggi con il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, per proseguire nel rilancio della città, secondo hub croceristico del Mediterraneo: questa parte del Lazio merita finalmente di sviluppare al meglio le sue potenzialità e necessita, innanzitutto, di un rafforzamento della rete infrastrutturale e di un’attenzione particolare alla governance del territorio, ad esempio per quel che concerne gli usi civici. Tutto ciò consentirà anche una virtuosa crescita del turismo dopo il difficile periodo della crisi pandemica. La Regione c’è e farà la sua parte”. Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.