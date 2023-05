NewTuscia – ROMA – “L’Italia dispone di un patrimonio unico da proteggere in termini di biodiversità. Un ecosistema naturale, agricolo e di biodiversità di valore straordinario che coniuga identità, cultura e storia della Nazione. La Giornata della Biodiversità è un momento per celebrare la bellezza e la complessità della vita sulla Terra, ma anche per richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di agire. Il cambiamento climatico, la deforestazione, l’inquinamento, l’urbanizzazione e le attività umane insostenibili stanno mettendo a rischio gli ecosistemi e le specie in Italia così come in tutto il resto del mondo.

Dobbiamo aumentare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’Obiettivo 15, che mira a preservare e ripristinare gli ecosistemi terrestri. È fondamentale utilizzare le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal Pnrr con particolare riferimento alla tutela delle aree marine protette, dei parchi nazionali nonché grazie agli interventi per la rinaturalizzazione del fiume Po. A tale ultimo riguardo, a nessuno sfugge l’importanza di riattivare i processi naturali lungo tutta l’area del fiume Po per aumentare la resilienza nei confronti del rischio idrogeologico e tutelare gli habitat naturali”. Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati