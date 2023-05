NewTuscia – Quando si avvicina il momento di rinnovare i locali della propria attività commerciale, emergono paure e preoccupazioni che possono far perdere di vista la via migliore. È qui che si colloca l’intervento degli esperti di PhDesign, che cogliendo i timori dei gestori di varie attività, offrono e illustrano in questo spazio un metodo chiaro per ristrutturare il proprio esercizio commerciale.

Ristrutturare un’attività commerciale: che cosa spaventa?

Una delle preoccupazioni più grandi, quando si va incontro a una ristrutturazione, si lega decisamente al denaro. L’impegno economico non è indifferente, e copre anche diversi ambiti collaterali. Infatti, in una ristrutturazione tradizionale, si è consapevoli che non esistono soltanto le spese dei lavori, ma anche delle conseguenze precise che possono spaventare tanto quanto i lavori stessi.

Tra spese di ristrutturazione e spese per rinnovo dell’arredamento, i più lungimiranti hanno ormai già capito che il vero problema è la chiusura del locale, con tutto quello che comporta. In primo luogo, c’è di certo una perdita di introiti per la chiusura momentanea, per settimane o mesi, dell’esercizio commerciale. In seconda battuta, dall’altra parte le voci di bilancio in uscita non vengono meno: stipendi e conti da pagare restano sempre lì, a dispetto dei mancati incassi del periodo dei lavori.

Ragionando infine in termini di marketing e competizione tra attività, la ristrutturazione è di certo un passo importante anche per rendere il proprio locale più attraente per il pubblico. Ma ciò non toglie che un’attività commerciale momentaneamente chiusa finirà per portare clienti ai concorrenti di zona. Il timore più grande, in questo caso, è che i clienti non tornino indietro nel caso in cui la chiusura si prolunghi troppo, perché ormai abituati al nuovo esercizio.

Come ristrutturare senza chiudere la propria attività commerciale?

Le possibilità per ristrutturare un esercizio commerciale senza chiuderlo esistono. Interviene qui la formula di PhDesign, che con la sua esperienza in ristrutturazione farmacia garantisce interventi mirati per promuovere questi locali come spazi benessere, che è possibile rimettere a nuovo senza sacrifici. L’idea di fondo è quella di operare sui locali pur mantenendo aperta l’attività commerciale, in questo caso la farmacia, tenendo fermo il rispetto dei tempi di lavoro concordati in sede di definizione del progetto con l’architetto.

Il tutto è reso possibile tramite un programma di ristrutturazione per zone. Questa formula ha trovato applicazione anche in esercizi aperti h24 in zone centrali delle principali città, dove il flusso di clienti è costante e quindi i rischi di un disagio per gestori e clientela erano più concreti e pericolosi che altrove. La ristrutturazione per zone impone degli spostamenti da un’area all’altra delle risorse necessarie per lavorare, mentre gli altri spazi sono dedicati all’impresa di ristrutturazione. Con questo accorgimento, i lavori di rinnovo e quelli necessari a mantenere viva l’attività commerciale possono coesistere: non c’è obbligo di chiusura.

Tra i lavori che è possibile portare a termine con un progetto di ristrutturazione a zona, si distingue l’ampliamento dei locali. Questo può essere realizzato grazie a una trasformazione anche radicale degli ambienti e a una riorganizzazione degli spazi, allo scopo di rendere i locali più luminosi e accoglienti. La cura per gli arredamenti e la gestione delle aree espositive fanno parte del progetto, così come la posa di isole per l’esposizione o i banconi. Non da ultimo, in una ristrutturazione per zone è possibile curare anche il pavimento del locale, per un rinnovo completo del suo aspetto.

I vantaggi di ristrutturare per zone

È evidente che un progetto di ristrutturazione a locali aperti, poiché condotto per zone, fronteggia molto bene tutti i timori dei gestori di attività che decidono di rinnovare la propria sede. Il rinnovo di struttura e arredamenti può impiegare di certo diverso tempo, da una o più settimane fino a mesi, ma è chiaro che, se l’attività resta operativa, non ci sarà alcuna perdita di introiti, né di clienti. In questo senso, l’esempio della ristrutturazione di una farmacia affrontato con PhDesign è soltanto uno dei moltissimi validi casi di ristrutturazione per zone riusciti.

Questa particolare formula non rappresenta in alcun modo un peso per l’attività commerciale. Quest’ultima, restando aperta, va incontro, com’è naturale che sia, a un rinnovo completo, come da progetto, ma mantiene fede al proprio obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti e garantire un buon flusso di cassa al gestore. Tutti quei timori sulle ricadute di un prolungato periodo di ristrutturazione si dimostrano dunque infondati: i clienti non avranno motivo di abbandonare l’attività durante i lavori, e dunque non faranno la fortuna dei concorrenti di zona.

Affidarsi a un architetto specializzato, che sappia cogliere le esigenze dei proprietari e valutare correttamente il contesto in cui si troverà a operare, allo scopo di massimizzare i lavori e minimizzare il loro impatto sulle vendite: ecco la chiave del successo della ristrutturazione per zone.