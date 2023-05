NewTuscia – SUTRI – Grande successo per la giornata conclusiva di premiazione del progetto didattico “GREEN INFLUENCER” ideato e promosso dal Comune di Sutri e GESENU ha coinvolto, negli scorsi mesi, moltissimi alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

La giornata si è svolta venerdì 19 maggio presso la Scuola Secondaria di Sutri alla presenza di Barbara Pancino, amministratore uscente con delega all’ambiente, e di Matteo Amori, Sindaco di Sutri neoeletto vincendo le elezioni amministrative di domenica e lunedi scorsi, e dei dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio.

Il progetto è stato pensato come un vero e proprio invito rivolto ai più giovani di far sentire la propria voce, diventando dei portavoce di messaggi positivi per l’ambiente, per dare il buon esempio ed “influenzare” la comunità che li circonda.

Negli ultimi anni è infatti cresciuta l’attenzione rispetto alle tematiche ambientali, grazie al quotidiano flusso di informazioni e alla condivisone di messaggi di sensibilizzazione alla tutela del nostro pianeta, che hanno contribuito ad un cambiamento delle nostre abitudini orientandoci sempre più verso scelte più green ed ecosostenibili. In questo panorama premiare la figura dei Green Influencer, ovvero persone sensibili alla causa ambientale che attraverso le loro azioni promuovono le buone pratiche di riciclo, è un gesto per dimostrare quanto questi giovani siano sempre più al centro del dibattito e fondamentali per orientare ed educare la comunità ad una maggiore sostenibilità.

Il progetto ha offerto agli studenti la possibilità di realizzare video, slogan, cartelloni, foto divertenti o elaborati di riciclo creativo, con consigli utili per promuovere e diffondere le buone pratiche di riciclo e raccolta differenziata. Ogni scuola ha infatti potuto scegliere il supporto su cui realizzare il proprio elaborato: video realizzato da cellulare, con tik tok o reel, foto, cartelloni, disegni, elaborato di riciclo creativo ecc.

Durante la mattinata gli elaborati creativi sono stati premiati con un premio in denaro da utilizzare nei diversi istituti scolastici.