NewTuscia – RIETI – Il Raul Guidobaldi di Rieti ha ospitato domenica 21 maggio una interessante manifestazione agonistica imperniata sui concorsi e corse piane ed ostacoli veloci dalle categorie cadetti agli assoluti, ultimo giorno per tutte le formazioni della regione per migliorare i risultati ed i punteggi validi per i Campionati di Società. Anche l’Alto Lazio presente con i suoi giovani atleti delle categorie Allievi/Juniores cercando di migliorare le prestazioni ottenute nei recenti campionati di Tivoli e completando con alcune gare le 18 gare richieste per accedere alla classifica di squadra. Si migliora Giuseppe Guerra nel disco, vincendo la gara assoluta con l’attrezzo da 2 Kg. lanciando a 39,86 e si migliora anche nel martello con 36,15.

Bene la velocità e i salti con Andrea Spiti, Lohajit Botticelli, Lorenzo e Riccardo Ticconi e i salti e lanci con Camilla Greto, Carlotta Pecorari e Valentina Delle Monache. (G.M.)