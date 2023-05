NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Acquapendente ha festeggiato ufficialmente il suo futuro ingresso nell’Associazione Italiana Città della Ceramica ospitando l’evento Buon giorno ceramica. La giornata presso la Biblioteca Comunale si inaugura per l’occasione con il messaggio fatto pervenire dal Presidente Nazionale Massimo Isola:

“Con Buongiorno Ceramica! vogliamo promuovere la ceramica artistica e artigianale, per riportarla al centro della sensibilità e dei costumi italiani. Il successo crescente di Buongiorno Ceramica! ci conferma che abbiamo intercettato una passione e forse anche un’inclinazione degli italiani. Per questo con AiCC, Associazione Italiana Città della Ceramica, promotrice della manifestazione, teniamo sempre viva l’attenzione e la passione su questa arte che rappresenta l’identità culturale per tanti territori italiani”. Il Consigliere Comunale Loriano Ronca sottolinea come” in occasione di Buongiorno Ceramica il centro storico si riempirà di esposizioni artigianali, mercatini e apertura dei laboratori artistici e del Museo della Città, sia il Civico che il Diocesano. Il Convegno “Il fiore quale elemento decorativo: dall’arte ceramica ai Pugnaloni di Acquapendente”, rifletterà sulle due principali tradizioni di Acquapendente, ceramica e Pugnaloni (pannelli in legno con decorazioni di fiori e foglie tipici della terza domenica del mese di maggio), si fonderanno in un momento di approfondimento e promozione culturale di rilievo.

Luigia Melaragni Presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia ha sottolineato come, “In questo fine settimana, in occasione della manifestazione ’Buongiorno Ceramica’, la ceramica artigianale e artistica viene celebrata in quattro comuni della Tuscia: a Civita Castellana e a Viterbo, città riconosciute di antica e affermata tradizione ceramica dal Consiglio Nazionale Ceramico e i cui Comuni fanno parte dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. Ma anche a Tarquinia e ad Acquapendente, che, in attesa del riconoscimento, partecipano alla sezione ‘Eventi collaterali’ di questa bellissima festa che unisce prestigiosi centri di produzione, da Nord a Sud del Paese. E’ la conferma di come l’artigianato artistico mantenga vive le tradizioni e l’identità del nostro territorio”. Sono tante le iniziative che i Comuni, i ceramisti, gli artisti e le istituzioni culturali hanno promosso per valorizzare l’arte ceramica e le sue evoluzioni. Davvero un segnale importante. La ceramica è un patrimonio delle nostre comunità locali, una ricchezza. E può diventare un potente attrattore di turismo. Invitiamo tutti a partecipare agli eventi in calendario, a entrare nei laboratori artigiani per conoscere la storia di ogni singolo manufatto e di chi lo ha creato o magari per provare l’emozione di toccare l’argilla o decorare un pezzo”. Gran finale con la premiazione degli artigiani artisti locali che hanno preso parte all’apposito concorso voluto fortemente dal Comune di Acquapendente.