NewTuscia – VITERBO – Comincia stasera la poule finale playoff per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT.

Sulla strada che porta alla serie B i viterbesi trovano come avversaria Frascati, sul campo della quale

si giocherà gara 1, mentre gara 2 si disputerà al PalaMalè domenica 28, alle ore 18,00. Eventuale gara

3, qualora ci si trovasse in parità dopo le prime due sfide, ancora in trasferta sabato 3 giugno.

Una finale tra due ottime squadre che si conoscono bene per essersi incrociate tante volte anche nelle

precedenti stagioni. In questo campionato una vittoria per ciascuna: la Stella si è imposta in trasferta

per 83-70 e Frascati ha vinto al PalaMalè, nell’ultima partita della regular season, per 74-59.

Due roster di qualità, composti da giocatori esperti, tecnicamente validi e da un nucleo di giovani di

sicuro interesse.

Tra i castellani spiccano le presenze di atleti di categoria superiore come Grilli e Bonessio, il capitano

Monetti, l’americano Pittman, Sforza, Cavallo, Schivo ed il giovane argentino Guaita Leon. Una

squadra che molto bene ha fatto in questa stagione e che nell’ultima fase ad orologio ha collezionato

7 vittorie su 9 incontri, risultando imbattuta in tutte le cinque gare interne nelle quali ha realizzato

una media di 87,4 punti, subendone 62,2.

L’Ortoetruria-WeCOM si presenta alle finali con un gruppo penalizzato dai tanti infortuni, ma è

consapevole di avere un roster profondo, certamente affidabile anche se ridotto nel numero.

“È il momento della verità – dichiara coach Fanciullo – Speravamo di poter cogliere un piazzamento

migliore, ma obiettivamente la stagione non è stata per noi particolarmente fortunata. Comunque non

cerchiamo alcun alibi, né vogliamo cercare giustificazioni od attenuanti. Da stasera si riparte tutti

dallo stesso punto, con una formula che prevede un turno playoff secco, al meglio delle due vittorie

su tre. La spunterà chi avrà maggiore determinazione, più voglia, ulteriori stimoli e credo che a noi

tutto questo non manchi. Sappiamo benissimo cosa serve in partite come queste, nelle quali ci si gioca

un’intera stagione: ridurre al massimo gli errori, lottare su ogni pallone, ma soprattutto crederci fino

in fondo. Per questo sono certo che la sfida con Frascati sarà entusiasmante e combattutissima come

ogni altra gara che ci ha visto opposti”.

Si gioca alle ore 21,00, sotto la direzione di Iurato e Rosato di Roma.