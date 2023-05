NewTuscia – VITERBO – Non sorride al Biliardo Club di Viterbo, l’ultimo incontro del girone “A” del campionato a squadre riservato a giocatori di 1^/2^/3^ categoria, andato in scena venerdì 19 maggio, che cede alla Palestra del Biliardo di Roma per 5 – 2, che pareggia i conti con la gara del girone di andata che invece aveva visto i viterbesi vittoriosi con lo stesso punteggio.

Il campionato si conclude con un po’ di amaro in bocca per i ragazzi di coach Luca Mocini, che pagano forse alla fine del torneo un pizzico di inesperienza e soprattutto di abitudine a questo tipo di competizioni, ma che comunque ha consentito ai viterbesi di restare in gioco fino all’ultima sfida, per l’accesso alla finale regionale. Impegnati nel campionato le 1^ categoria Dario Pasquini, Massimiliano Ambrogi, Ruggero Sensi, le 2^ Francesco Biancucci, Simone Capati, Renato Di Martino, Mario Pessina, Alessandro Quami e le 3^ Antonio Di Paolo, Marcello Fornicoli e Massimo Frontoni.

Quattro le vittorie e sei le sconfitte nel campionato, quasi tutte di misura, per il Biliardo Club che con maggiore lucidità avrebbe potuto senz’altro ambire alle finali ma bisogna dare merito ai giocatori delle altre squadre incontrate, che nei momenti decisivi hanno fatto pesare la loro maggiore esperienza agonistica.

Il Biliardo Club di Viterbo del presidente Dario Pasquini tornava quest’anno alle competizioni a squadra dopo un lungo periodo di assenza, ultimo campionato disputato nel 2016/17, ed il merito di aver ricompattato il nutrito gruppo di giocatori viterbesi va senz’altro a Luca Mocini che con grande entusiasmo ha guidato la squadra per tutto il campionato, fornendo a tutti un grande supporto tecnico e tattico. (G.M.)