NewTuscia – MONTEFIASCONE – Si è conclusa martedì a Montefiascone la seconda tappa della prima edizione della FrancigenAvis, camminata sulla via Francigena da Acquapendente a Roma organizzata da Avis. I partecipanti, provenienti dalle AVIS di tutta Italia, sono giunti sul colle falisco, al” Km. 100 dalla tomba di Pietro”, venendo da Bolsena, accolti dai numerosi soci e collaboratori dell’Associazione Avis della cittadina.

Purtroppo il tempo non è stato clemente in tutta Italia (un pensiero affettuoso alle popolazioni dell’Emilia Romagna) ma i pellegrini hanno portato a termine, malgrado tutto, questa seconda tappa di circa 18 Km. immersi totalmente nella natura del nostro bellissimo territorio (unica sosta, per ricaricarsi, al parco di Turona dove Avis Comunale di Montefiascone aveva predisposto un ricco ristoro). Giunti a Montefiascone li attendeva un pranzo a base di prodotti tipici locali. Successivamente i pellegrini hanno potuto ammirare le bellezze della cittadina accompagnati dal dott. Renato Trapè, guida esperta e profondo conoscitore della storia del nostro paese.

Di seguito meritato riposo nel monastero delle suore del Divino Amore e alle ore 20.00 cena sociale alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del vice presidente nazionale Fausto Aguzzoni, che partecipa alla camminata, del presidente Avis Provinciale Luigi Ottavio Mechelli e del Presidente Avis di Montefiascone e consigliere nazionale Mauro Marinelli. Dopo il pernottamento i pellegrini la mattina del mercoledì hanno ripreso il cammino per la terza tappa verso Viterbo.

Prossime tappe che li attendono sono Viterbo-Vetralla, Vetralla-Sutri, Sutri –la Storta, La Storta-Roma. Ricordiamo che la manifestazione FrancigenAvis ”Sulle orme della Solidarietà” è stata organizzata da Avis nazionale, Avis regionale Lazio e Avis provinciale Viterbo ed ha visto la partecipazione di numerosi soci ,provenienti da tutta Italia che, per una settimana, stanno percorrendo tutti insieme alcuni tra i più suggestivi sentieri che si snodano tra le province di Viterbo e Roma, alla scoperta di borghi e luoghi incantevoli dal punto di vista naturalistico e architettonico e per riscoprire i valori della condivisione, del sostegno reciproco e del senso di appartenenza ad una grande Associazione attraverso l’esperienza del trekking e dell’escursionismo.

I pellegrini arriveranno domenica a Roma, dove, tra le grandi ali del colonnato di S. Pietro del Bernini, saranno salutati da Papa Francesco in occasione dell’Angelus. Buon proseguimento di camminata a tutti i partecipanti sempre ricordandoci che migliaia di persone sopravvivono grazie al gesto della donazione del sangue e del plasma, un gesto così semplice ma così importante!