NewTuscia – VITERBO – Scene da film americano stamattina intorno alle 4 al distributore di benzina situato davanti un noto locale bar ad angolo tra Cassia Nord e Tangenziale Ovest.

Circa 25 ragazzi ventenni, per causa che i Carabinieri di Viterbo stanno accertando mentre scriviamo, hanno messo in atto una furiosa rissa. Ne è andata di mezzo una macchina (ma è ancora presto per sapere se chi la guidava era coinvolto nei fatti) che è stata letteralmente preso a calci e pugni dai giovani.

Nella foga di fuggire la macchina, una Wolksvagen di piccola cilindrata, è andata ad impattare contro il bancomat automatico per il pagamento della benzina e, poi, ha incidentato contro un’altra vettura che entrava dentro l’area di servizio.

Tutta la scena, che riportiamo, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e da alcuni telefonini e danno l’idea del caos e della violenza con cui la rissa si è svolta.

Ora le immagini sono al vaglio delle forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e vagliare le responsabilità. I Carabinieri sono intervenuti subito, chiamati probabilmente dal gestore del locale adiacente al distributore di benzina, anche per la vicinanza del Comando provinciale dei Carabinieri.

I giovani sembra fossero usciti da poco da un locale da ballo ma è ancora presto per sapere le cause che hanno scatenato tale violenza.

Aggiornamenti ufficiali dal Comando provinciale dei Carabinieri di Viterbo

In merito ai fatti avvenuti stamani intorno al distributore all’incrocio tra la Cassia e la Tuscanese, l’uomo alla guida dell’autovettura è stato fermato dopo qualche minuto a Vetralla. È stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Viterbo per non essersi fermato dopo avere provocato il frontale con l’altra auto che in quel momento stava entrando nel distributore ed i cui conducenti hanno riportato lievi ferite.

Sono in corso indagini per accertare sia l’esatta dinamica dei fatti che hanno causato l’episodio che gli esami per stabilire se il ragazzo alla guida, di origini magrebine, fosse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell’incidente.