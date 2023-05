NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – 290mila euro di fondi PNRR impiegati dall’Amministrazione Giampieri per lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, messa in sicurezza della viabilità ed abbattimento delle barriere architettoniche in via Palmiro Togliatti e via Salvador Allende in prossimità degli istituti scolastici. L’intervento di riqualificazione della pubblica viabilità, che prenderà in via nei prossimi giorni, interessa il rifacimento del manto stradale e l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi di entrambe le vie citate.

“Sono previsti la fresatura dello strato di usura e di collegamento esistenti, il ripristino di cigli e delle griglie, previa pulizia delle stesse, la realizzazione dello strato di sottofondo e è il tappeto di usura finale, attraverso l’utilizzo di un conglomerato bituminoso modificato” spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini.

“Su alcuni tratti di strada che hanno subito dei cedimenti si procederà al rinforzo fondale e contestualmente si realizzeranno le dovute pendenze per permettere il deflusso delle acque meteoriche – conclude -. Su via Allende è previsto, infine, l’allargamento della sede del marciapiede al fine di rendere più agevole il passaggio dei pedoni”.