NewTuscia – BOLSENA – Il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Fedele Melis lascia oggi, per raggiunti limiti di età, il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri ed il Comando del natante operante nel lago di Bolsena che ha retto dal 15 maggio 1992.

Fedele Melis, nato sessanta anni fa a Terralba (OR), si è arruolato tra le fila della Benemerita nel 1986 ed ha frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Dal 1987 al 1990 ha prestato servizio in Sicilia, presso la Stazione di Marianopoli (CL), e dopo aver conseguito la specializzazione di “nocchiere” presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza in Gaeta (LT) è stato impiegato per due anni sul natante dell’Arma presso l’isola del Giglio. Abilitato al comando di unità navale presso Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena approda nelle acque del lago di Bolsena. Ben 31 anni di servizio nel lago vulcanico più grande d’Europa, nel corso dei quali numerosi sono stati gli attestati di stima ricevuti dagli abitanti dei comuni rivieraschi, divenendo punto di riferimento per le diverse attività lavorative, ludiche e sportive che quotidianamente si svolgono nel bacino lacustre.

Decorato della Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione della Marina Militare, Medaglia d’Oro di Lungo Comando, Medaglia Mauriziana e Croce d’oro con Stella per Anzianità di Servizio, il 14 ottobre 2019 il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri gli ha conferito un encomio solenne a seguito di un’operazione di soccorso avvenuta la notte tra il 15 e 16 luglio 2019, durante la quale salvò due turisti tedeschi, di cui uno minorenne, trovati quasi in ipotermia ed alla deriva con la loro canoa in condizioni meteorologiche avverse, mostrando eccellenti doti professionali, vasta esperienza, approfondita conoscenza del lago, nonché spirito di umana solidarietà, coraggio ed elevato senso del dovere.

Ieri, il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Fedele Melis è stato ricevuto dal Col. Massimo Friano, Comandante Provinciale di Viterbo, per un emozionato saluto di commiato alla presenza di colleghi, che al lui ed alla Sua famiglia hanno formulato i migliori auguri per un futuro sempre con il vento in poppa!