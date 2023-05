NewTuscia – VITERBO – “Ho avuto il piacere di partecipare presso l’Università degli Studi della Tuscia al quinto seminario del ciclo di Sicurezza Internazionale, organizzato dal Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Comandante dell’Aviazione dell’Esercito e docente di “Istituzioni e Organizzazioni della Difesa” nel corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

L’incontro ha visto partecipare oltre al Magnifico Rettore, Stefano Ubertini, che ha introdotto il dibattito, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Il seminario, nel quale sono state approfondite le attività operative delle Forze Armate, fa parte di un ciclo che ha avuto il pregio di far comprendere agli studenti il delicato ruolo svolto dai nostri militari nei contesti operativi internazionali, nelle missioni alle quali il nostro Paese partecipa, ma anche in quanto svolto quotidianamente nel contesto interno.

La presenza, oltre che di Figliuolo, dei generali di corpo d’armata Enzo Stefanini, Stefano Del Col, Franco Federici e Claudio Graziano rappresenta un pregio per la città di Viterbo e per l’università della Tuscia, alla quale va il mio personale ringraziamento per aver contribuito, insieme al comandante dell’Aves Andrea Di Stasio, all’organizzazione di un dibattito di assoluto rilievo sulla Sicurezza internazionale.”