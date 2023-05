Nostra intervista al sindaco Danilo Piersanti

Stefano Stefanini

NewTuscia – GALLESE – Il fenomeno del declino dei piccoli Borghi e il loro sviluppo futuro , un convegno promosso dall’Universita’ della Tuscia e dal comune di Gallese con la partecipazione di esperti, rappresentanti del mondo produttivo e imprenditoriale, del commercio, con amministratori locali su temi strategici del futuro delle piccole comunità della Tuscia.

Come anticipato alla nostra intervista televisiva su TeleOrte, il sindaco Danilo Piersanti, nel corso del Convegno programmato martedì 23 maggio a Gallese verranno approfondite:

a) le buone pratiche e le prospettive delle aree interne; b) la mobilità, il turismo e il patrimonio, i fattori territoriali; c) le comunità intelligenti: verso nuove progettualità e attività produttive.

Linkdell’intervista: https://youtu.be/Y7M0WN2zmkc

La Tuscia può concretamente attrezzarsi per incrementare nei piccoli centri la qualità della vita per i residenti, recuperando per i turisti italiani e stranieri la fruizione di un preziosa realtà di cultura, monumenti natura, cura dell’alloggio con la qualificata rete di alberghi e agriturismi con alimentazione di qualità dei ristoranti tipici, con trasporti da efficientare, sport e divertimenti, shopping di qualità prevalentemente nei Centri Storici.

Al termine del Convegno di martedì 23 maggio, i sindaci e le autorità locali sottoscriveranno un documento programmatico sullo sviluppo dei Borghi, i cui programmi verranno monitorati periodicamente, con un convegno di verifica programmato presso l’Universita della Tuscia in autunno.