NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo. Notificata ieri a Damiria Delmirani l’ordinanza di annullamento della misura cautelare interdittiva della sospensione dallo svolgimento del pubblico ufficio ricoperto in seno all’Università Agraria di Civitavecchia. Ancora il Tribunale del Riesame di Roma, ancora un atto annullato rispetto agli indirizzi seguiti dalla Procura di Civitavecchia e ratificati dal GIP del medesimo Tribunale. L’avvocato Ivana Manni, del Foro di Civitavecchia, ha saputo con elevata professionalità dimostrare l’estraneità di Damiria Delmirani alle contestazioni sollevate e la sua buona fede nel perseguire gli interessi dell’Ente e della collettività Civitavecchiese.

La Magistratura romana ha confermato che l’Università Agraria di Civitavecchia non è un Ente pubblico e che la condotta di Damiria Delmirani, come già quella di Daniele De Paolis, non è censurabile né penalmente rilevante.

Dopo questa importante conferma l’attività di risanamento dell’Ente e di sviluppo e miglioramento del territorio procederà in maniera ancora più spedita ed alacre