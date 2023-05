NewTuscia – VITERBO – Nel pomeriggio dello scorso 16 maggio personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura Viterbo ha eseguito l’ordinanza del Tribunale di Viterbo che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento in arresti domiciliari.

In particolare il 24enne originario della Guinea era destinatario del precedente provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per atti persecutori nei confronti della ex compagna italiana con la quale ha avuto un figlio, a seguito di diversi episodi violenti avvenuti per lo più sotto l’abuso di sostanze alcoliche.

Poi, nell’ultimo periodo, lo stesso si era reso protagonista, in due diverse occasioni, di tentativi notturni di introdursi nell’abitazione della donna nel capoluogo viterbese.

Lo straniero aveva anche pubblicato sui social un video con una pistola, fatto per il quale è stato denunciato e l’arma, poi risultata giocattolo, sequestrata.