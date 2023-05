NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il Tennistavolo del Lazio si prepara alla trasferta falisca per completare le promozioni nei Campionati regionali a Squadre: diciassette le compagini che domenica, a partire dalle 11:00, si contenderanno i passaggi alle Serie superiori.

In Serie C2 verranno promosse in C1 (nazionale) le due squadre vincitrici dei due incontri in programma

alle ore 15:00: CRAL Roma vs Castello Roma e TT Mitici Colleferro vs King Pong Roma.

Quanto alla Serie D1, è previsto un girone unico da 3 squadre: SS Lazio TT Roma, EOS Roma e ASD

Vigor Velletri. Si parte alle 11:00, e la Squadra vincente verrà promossa in Serie C/2.

La Serie D2 riserva due scontri diretti, sempre a partire dalle 11:00, da cui usciranno le due promosse:

Roma Junior vs AS Roma TT e EOS Roma vs Eureka Roma.

Per la Serie D3 due gironi di sola andata, in contemporanea dalle 11:00. Girone A: Roma12, L’Isola

che non c’era Roma e Castello Roma; Girone B: Roma Ping Pong, SS Lazio TT Roma e CTT Hernicus

Anagni.

Gli incontri proseguiranno fino al pomeriggio, attesi la Sindaca Giulia De Santis, il Delegato provinciale

Federico Catena e il Presidente del Comitato regionale FITeT Lazio Andrea Pizzi, di cui riportiamo le

parole:

“Il Tennistavolo della Regione, grazie al contributo di Tuscia Tennistavolo, senz’altro una delle Società

più attive nel Lazio, che in questa stagione ha già dato prova delle sue qualità nell’organizzazione della

fase provinciale dei Campionati studenteschi, torna nel viterbese. Una trasferta per i nostri Atleti e per i

nostri Dirigenti che parla di Sport, ma anche di cultura, di enogastronomia e di natura come la Provincia

di Viterbo sa fare con l’eccellenza che la contraddistingue”.



Palazzetto dello Sport comunale di Montefiascone, Via Giuseppe Contadini, ore 11:00.