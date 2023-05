NewTuscia – TUSCANIA – Arturo Stàlteri, pianista e compositore tra i più apprezzati nella scena nazionale e internazionale, presenterà il suo nuovo album ‘Spirit of the past‘, sabato 20 maggio a Tuscania (Vt), a CasaNave Alle Mura, a partire dalle ore 21.

Quasi mezzo secolo di incontri musicali, di condivisioni artistiche ed esistenziali per il secondo appuntamento di PrimaVera Musica, iniziativa all’insegna del connubio tra musica classica e contemporaneità dell’Associazione Kinesfera, con la direzione artistica del M° Tullio Forlenza.

Esperto di musica a tutto campo e conduttore radiofonico di programmi di approfondimento musicale di Radio RAI, Arturo Stàlteri ha una lunga carriera che spazia dalla musica classica a quella progressive, prosegue con il pop e continua all’insegna della contemporaneità.

Nel concerto a CasaNave Alle Mura presenterà gran parte dei brani contenuti nell’opera ‘Spirit of the Past’, con composizioni originali e interpretazioni di musiche o autori con cui ha collaborato, come Antonello Venditti, Roberto Cacciapaglia, Grazia Di Michele, Federica Torbidoni, Fabio Liberatori e Carmine Capasso.

Eterogeneo e composito è il programma del concerto che si dividerà in due tempi. Nella prima parte il musicista suonerà alcuni suoi brani, come ‘The grey havens’ lullaby‘, ‘Viaggiando tra i riflessi‘ e ‘Lightyears‘, per omaggiare poi il compositore Erik Satie (‘Gnossienne numero 3’), il compositore Gaio Chiocchio (‘Lady Ligeia‘), Cat Stevens (‘Moonshadow‘) e Venditti (‘Figli del domani’). Nel secondo tempo, si darà spazio ad altre composizioni dell’autore come ‘Notturno in do minore‘, ‘Passione d’amore‘, ‘The quiet road to the sea‘ e ‘Tristes vagues‘, alternate a ‘Ruby Tuesday‘ dei Rolling Stones e ‘Sonanze III movement‘ di Cacciapaglia.

Immancabile l’omaggio all’amico Rino Gaetano con cui ha collaborato nei suoi album di maggior successo. Per l’occasione presenterà ‘Ma il cielo è sempre più blu‘.

Il concerto, a numero chiuso, si svolgerà nella suggestiva cornice di CasaNave Alle Mura, spazio moderno e versatile adiacente alle antiche mura del borgo medievale di Tuscania, distante mezz’ora da Viterbo e un’ora e mezzo da Roma.

Info e prenotazioni 3755127096 – 3394981834. Email info@casanaveallemura.it

Stàlteri, oggi anche conduttore di trasmissioni musicali per Radio Rai, ha cominciato a farsi conoscere con il gruppo Pierrot Lunaire, uno dei nomi storici del rock progressivo degli anni ’70. Una carriera ricca di collaborazioni la sua: è stato tra gli altri lo storico tastierista di Rino Gaetano suonando negli album Mio fratello è figlio unico (pianoforte, organo Hammond, clavicembalo, eminent, moog) e Aida (pianoforte, organo hammond): sua l’intramontabile introduzione de Ma il cielo è sempre più blu. Inoltre per Carlo Verdone ha composto musiche per L’amore è eterno finché dura, e ha interpretato pagine di Bach, Schubert e Chopin nel film Grande, Grosso e Verdone.