“Gianluca Paolucci”: l’Amministrazione invita gli operatori del settore a partecipare

NewTuscia – GROTTAFERRATA – L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare l’apertura di una procedura di gara aperta, con modalità telematica, per la concessione dei servizi di gestione dell’impianto sportivo comunale “Gianluca Paolucci” di via degli Ulivi. Questo bando rappresenta un’opportunità unica per gli operatori del settore interessati a collaborare con il Comune, con una concessione che avrà una durata di sette anni.

L’impianto sportivo “Gianluca Paolucci” è uno dei gioielli del nostro territorio e si presta a una vasta gamma di attività sportive e ricreative. Questa concessione mira a garantire una gestione efficiente e professionale dell’impianto, offrendo servizi di qualità alla nostra comunità e creando un ambiente ideale per lo sviluppo sportivo e il benessere dei nostri cittadini.

Invitiamo tutti gli operatori del settore a partecipare a questa procedura di gara aperta, che assicura una selezione trasparente e imparziale. Siamo alla ricerca di partner competenti e motivati, capaci di offrire soluzioni innovative e di gestire l’impianto con cura, promuovendo la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutte le fasce della popolazione.

Questa concessione rappresenta anche un’opportunità di crescita e sviluppo per gli operatori del settore sportivo, offrendo la possibilità di consolidare la propria esperienza e di contribuire allo sviluppo di una struttura sportiva di rilevanza per la nostra comunità.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alla procedura di gara, vi invitiamo a consultare i documenti ufficiali disponibili sul nostro sito istituzionale o a contattare l’Ufficio Sport e Tempo Libero del Comune. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 21 giugno 2023. Link alla modulistica e alle informazioni: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/index.php/ente/bandi/1027

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di collaborare con il Comune per la gestione dell’impianto sportivo “Gianluca Paolucci”. Insieme, possiamo creare un luogo di sport, divertimento e crescita per tutti i nostri cittadini.

Unisciti a noi e metti in gioco la tua passione e la tua competenza nel settore sportivo. Insieme, possiamo fare la differenza!

L’Amministrazione Comunale di Grottaferrata