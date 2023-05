NewTuscia – GALLESE – Il Comune di Gallese prosegue con gli appuntamenti dedicati al Maggio dei Libri.

L’iniziativa, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, vuole favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

La giornata del 20 Maggio, Bee Happy Day, sarà incentrata molto sulla salute del nostro pianeta e quindi di conseguenza le ricadute sulla nostra di salute. In merito a questo si parlerà dell’importanza delle api. La frase attribuita a Albert Einstein, “Se le api scomparissero dalla Terra, per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita”, probabilmente mai detta, ci piace comunque ripetercela. La mente se ci ripetiamo le cose poi ci crede e vogliamo crederlo. Che mondo sarebbe senza le api?

“Una giornata totalmente dedicata alla salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente, da sempre una priorità per la nostra amministrazione in un’ottica di sostenibilità territoriale supportata dal Biodistretto della Via Amerina e delle Forre.” – ricorda il Vice Sindaco Latini Amedoro – “Un impegno che continueremo a sostenere poiché crediamo moltissimo alle grandi potenzialità del nostro territorio. Lasciare un ambiente sano è dovere per il futuro delle nuove generazioni.”

La giornata sarà divisa in due parti:

ad aprire il programma dalle ore 14.30 la lettura del libro Vita da Ape di Kristen Hall e Isabelle Arsenault e a seguire i laboratori per bambini a cura del Servizio civile in collaborazione con il dott. Simone Ferramondo.

Alle ore 17:00 la giornata proseguirà con una conferenza dal titolo “Legalità e Ambiente” con il Dott. Famiano Crucianelli Presidente del Biodistretto che ci parlerà di biodiversità e quindi della minaccia della monocoltura e l’utilizzo indiscriminato di pesticidi. Ricordiamo che siamo ad un punto che ci mangiamo prodotti contaminati dalla nostra mancata attenzione all’ambiente. Le conseguenze di queste cattive pratiche saranno sottolineate dalla Dott.ssa Litta di Medici per l’ambiente che ci parlerà delle conseguenze dal punto di vista medico e della carenza di leggi per la tutela della nostra salute. Chiuderà la giornata l’Avv. Aiello del WWF che ci parlerà di come le associazioni ambientaliste rappresentino l’ultimo baluardo alla tutela dell’ambiente.

