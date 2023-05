NewTuscia – VITERBO – Distinguished Gentleman’s Ride, torna domenica 21 maggio per le vie di Viterbo il motoraduno a scopo benefico. Uomini e donne, piloti o passeggeri sfileranno per le vie della città con il loro abito più bello. Il Distinguished Gentleman’s Ride – come si legge sul sito www.gentlemansride.com – riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro alla prostata e per la salute degli uomini. Per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa, che interesserà vie e piazze del centro storico cittadino, e non solo, sono stati disposti alcuni provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare. Ecco le principali disposizioni previste dalle apposite ordinanze emanate dalla polizia locale per consentire il regolare svolgimento dell’evento:

interruzione della circolazione veicolare su via Marconi dalle ore 9 alle ore 11 e possibili interruzioni e deviazioni del traffico dalle ore 11 lungo il seguente percorso di competenza comunale: via G. Marconi (partenza), piazza Verdi, via F.lli Rosselli, viale R. Capocci, porta Romana, via Santa Maria in Gradi, via S. Pellico, via C. Cattaneo, via della Pila, via Monti Cimini, via Monte Cervino, via Belluno, via Genova, via della Caserma, via del Paradiso, viale Trieste, via Pola, via Friuli, via Po, viale Trieste, viale Fiume, via Pian del Cerro, rotatoria con svolta a destra su strada provinciale 22, strada Querciaiolo, strada Gramignana, strada Ortana, via Cardinal de Gambara, piazza XX Settembre, viale Fiume, piazza del Santuario – La Quercia (previsto divieto di sosta con rimozione, dalle ore 8 alle ore 12, nell’area antistante la basilica), viale Fiume, viale F. Baracca, strada Teverina, via degli Etruschi, strada S. Barbara, via Porsenna, via Cerveteri, via degli Etruschi, strada Teverina, viale F. Baracca, piazzale Gramsci, via Garbini, via A. Moro, piazza Caduti Aviazione Esercito, tangenziale ovest, viale B. Buozzi, via del Pilastro, porta Fiorentina, piazza della Rocca, via San Faustino, piazza San Faustino, via Cairoli, piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria, via El Alamein, porta Faul, piazza Martiri delle Foibe istriane, via San Paolo, strada Signorino, via S. Maria in Silice, via Castello di Fano, via C. Alvaro, via F. Boccacci, via Vico Squarano, via F. Boccacci, via Vico Squarano, via Buon Pastore, via A. Diaz, porta Romana, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, via Annio, via Cardinal La Fontaine, via San Pietro, via e piazza Sant’Andrea, via della Fontana, piazza Fontan di Piano, via Pianoscarano, via Carmine, via Vico Squarano, via San Paolo, piazza Martiri delle Foibe istriane, tangenziale ovest, piazza Caduti Aviazione Esercito, via della Palazzina, Cassia nord (ord. n. 322 del 12-5-2023 e ord. n. 330 del 16-5-2023).

Le ordinanze sono consultabili alla sezione albo pretorio del sito istituzionale www.comune.viterbo.it .