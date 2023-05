Stanziati 90mila euro, di cui 70 mila per il capoluogo e 20mila per le frazioni

NewTuscia – VITERBO – Contributi iniziative culturali e di spettacolo, periodo luglio-ottobre 2023, online l’avviso pubblico. Per la presentazione delle proposte, che dovranno essere fornite esclusivamente per via telematica secondo apposita procedura, c’è tempo fino alle ore 24 del prossimo 4 giugno. Ad oggi le risorse stanziate ammontano a 90mila euro, di cui 70mila da destinare alle iniziative del capoluogo e 20 mila a quelle delle frazioni. L’avviso, emanato dal III settore – servizio Cultura, riguarda la definizione di graduatorie di proposte relative a iniziative culturali e di spettacolo (teatro, musica, danza, cinema, eccetera) da realizzarsi esclusivamente sul territorio comunale nel suddetto periodo estivo. Sono esclusi dall’avviso i convegni, le manifestazioni religiose, le iniziative a carattere prevalentemente enogastronomico, nonché le feste patronali e le iniziative eventualmente oggetto di convenzione con il Comune di Viterbo.

“Questo avviso – sottolinea la sindaca Chiara Frontini – si aggiunge a quello per la stipula delle convenzioni culturali, e insieme rappresentano un investimento importante nello sviluppo culturale e negli eventi cittadini, per una città viva e vitale”. “Il budget ad oggi destinato a questo avviso è di 90mila euro – spiega l’assessore alla cultura e all’educazione Alfonso Antoniozzi -. Qualora si rendessero necessarie ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria. In fase di valutazione delle proposte, la commissione giudicatrice assegnerà un ulteriore punteggio per quelle iniziative che si svolgeranno all’aperto e che interesseranno il nostro centro storico”.

Le richieste potranno essere presentate entro le ore 24 del 4 giugno esclusivamente online, attraverso i format disponibili sul sito istituzionale dell’ente ai link differenziati per tipologia del soggetto richiedente, indicati dettagliatamente nell’avviso pubblico. Potranno fare richiesta di contributo associazioni, cooperative a mutualità prevalente, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica. La domanda potrà essere presentata per la realizzazione di spettacoli e iniziative culturali esclusivamente con pubblico in presenza. Le iniziative saranno valutate da un’apposita commissione che redigerà la graduatoria. La stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente entro il prossimo 1° luglio. La versione integrale dell’avviso è consultabile al link https://comune.viterbo.it/avviso-pubblico-contributi-iniziative-estive-2023/ .

Si ricorda che è ancora online l’avviso riguardante le convenzioni culturali inerenti il comparto delle arti performative e cinematografiche. Lo stesso avviso è rivolto a tutte le realtà in linea con i requisiti richiesti dal regolamento che chiede almeno dieci anni di attività sul territorio, minimo cinque eventi annui e la storicità di almeno 30.000 euro di budget annuale per gli eventi. La versione integrale dell’avviso è consultabile al seguente link https://comune.viterbo.it/manifestazione-di-interesse-per-convenzioni-culturali/ .

Ulteriori informazioni circa l’avviso e le modalità di compilazione dei modelli potranno essere richieste (fino a cinque giorni prima della scadenza) alla mail cultura@pec.comuneviterbo.it .