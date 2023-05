NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Bassano in Teverina continuano i preparativi per Tuscia in Fiore, in programma sabato e domenica al borgo medievale del paese, dove continuano senza sosta gli ultimi preparativi. La manifestazione sabato 20 maggio e domenica 21 andrà in scena nello splendido borgo medievale di Bassano in Teverina.

Nonostante la pioggia e le temperature non proprio primaverili, sono tanti i cittadini che stanno mettendo anima e corpo per organizzare ogni dettaglio dell’evento. Chiusi nei loro k-way e con il cappuccio tirato su, i bassanesi stanno infatti sfidando il maltempo di questi ultimi giorni per continuare la fase di allestimento del borgo in modo che entro domani sia tutto pronto per la manifestazione.

Bassano in Teverina fa parte da ormai tre anni dell’associazione dei Borghi più belli d’Italia. Tra le sue principali perle ci sono la Torre dell’Orologio (un campanile dell’undicesimo secolo nascosto dentro una torre di età rinascimentale, di fatto una torre dentro l’altra) e la spettacolare Chiesa dei Lumi.