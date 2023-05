NewTuscia – VITERBO – Attenzione alla viabilità in alcune vie e piazze del centro storico in occasione dell’edizione 2023 di Assaggi, il salone dell’enogastronomia laziale in programma da oggi 19 maggio fino a domenica 21 maggio. Queste le principali disposizioni emanate con apposite ordinanze dalla polizia locale (n. 302 del 9-5-2022 e n. 342 del 18-5-2023), per consentire il regolare svolgimento dell’evento:

in via San Clemente divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, fino alle ore 23 del 25 maggio;

divieto di sosta con rimozione forzata in una porzione dell’area di parcheggio a Valle Faul, opportunamente delimitata da apposita segnaletica, fino alle ore 23 del 22 maggio.

Le disposizioni non riguardano gli organizzatori dell’evento.

In caso di necessità potrà essere interdetta la circolazione veicolare in via Cavour, direzione piazza del Plebiscito, con deviazione su via Annio.