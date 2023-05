NewTuscia – TERNI – “Si è tenuto il 18 maggio 2023 il coordinamento nazionale dei delegati RSU e delle strutture territoriali Fiom-Cgil del Gruppo Arvedi.

Il coordinamento si è reso necessario per affrontare la situazione di novità intervenuta nel gruppo

dopo il ricorso agli ammortizzatori sociali in alcuni siti. I delegati e le strutture Fiom-Cgil hanno

condiviso analisi e informazioni relative ai carichi produttivi, alla situazione occupazionale, al

ricorso o meno alla cassa integrazione, oltre che alle prospettive dei prossimi mesi.

Il coordinamento ha inoltre espresso il sostegno alla vertenza dei lavoratori della TCT di Terni,

dopo l’apertura della procedura di licenziamento collettivo che vede coinvolti 51 lavoratori.

La TCT si occupa del taglio finale e della commercializzazione dei tubi per conto del tubificio

dell’Acciai Speciali Terni (AST).

Il coordinamento auspica la ricollocazione di tutti i lavoratori della TCT, diretti e somministrati,

attraverso l’annunciata disponibilità della proprietà del Gruppo ad esercitare la responsabilità

sociale.

Il coordinamento si è aggiornato al mese di luglio 2023 per la verifica dello stato del confronto nei

singoli siti e per discutere dei contenuti della contrattazione, delle prospettive industriali e delle

ricadute sui lavoratori anche in ragione di una congiuntura in cui il rallentamento della domanda di

acciaio sembra continuare ad investire tutto il settore”.

Lo dichiara in una nota Roberto D’Andrea, coordinatore nazionale del Gruppo Arvedi per la FiomCgil