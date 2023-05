NewTuscia – LIVORNO

Un ragazzo di soli 15 anni, Ifti, è scomparso da TRE giorni a Livorno, gettando nella disperazione la sua famiglia. Il giovane non ha più fatto ritorno a casa il 16 maggio e, non avendo più sue notizie, i genitori hanno sporto denuncia presso la Questura di Livorno il giorno successivo.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il giovane potrebbe però trovarsi a Roma, anche se il condizionale è d’obbligo in questi casi. A dirlo è il consigliere aggiunto del Comune, Sasha Polas, anche lui bangladese e rappresentante degli stranieri in città, che su Facebook ha lanciato un nuovo appello per aiutare la comunità e la famiglia nelle ricerche del ragazzo: “Intorno alle 18 di ieri pomeriggio, giovedì 18 maggio, il suo cellulare è stato acceso per 5 minuti e rintracciato nella Capitale – le sue parole -. Al momento della scomparsa Ifti indossava uno giacca nera e aveva con sé uno zaino nero e rosso. Invitiamo ancora una volta chiunque avesse sue notizie a mettersi in contatto con la questura o di Roma o di Livorno”.

Nel frattempo si moltiplicano gli appelli per il ragazzo, non ultimo quello di ex docenti e compagni di classe delle scuole medie Borsi, frequentate da Ifti prima del passaggio al liceo Enriques di via della Bassata.