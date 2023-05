NewTuscia – ROMA – Dalle pagine dei libri ad una sorta di “Museo a cielo aperto” per scoprire l’affascinante storia del Medioevo, attraverso curiosità e protagonisti che prenderanno vita. A distanza di secoli il fascino dei Cavalieri rimane immutato. Lo confermano i numerosi film e romanzi dedicati alle loro gesta, talvolta eroiche altre meno. Antiche leggende, destrezza di spada e lancia saranno al centro del Torneo Medioevale che sabato 20 maggio approda nel “Regno di Camelot di Zoomarine”.

Un mondo magico catapulterà i visitatori in un vero e proprio tuffo nel passato grazie all’arrivo di Cavalieri, Dame, Sbandieratori, Tamburini, direttamente dalla “Giostra Cavalleresca di Sulmona”, una delle rievocazioni storiche più antiche d’Italia che si svolge con un fitto calendario di appuntamenti nel bellissimo borgo d’Abruzzo. Un evento che intende rendere omaggio, con un giorno di anticipo, alla Giornata Internazionale dei Musei.

I bambini che vorranno sfidarsi nelle emozionanti prove di coraggio potranno partecipare gratuitamente alla scuola di Cavalieri e cimentarsi nella “Cordesca”, un gioco di squadra nel quale ognuno potrà tifare per il proprio borgo o sestiere e che dopo il parco di Torvaianica si svolgerà in tutta la sua magnificenza a Sulmona il 3 e 4 giugno. Ma conquistare l’ambito Palio sarà solo una delle attività previste. Tanti giochi antichi, l’assalto al Castello e anche lezioni speciali anche per chi volesse trasformarsi in sbandieratore o tamburino. Zoomarine per l’intera giornata sarà un parco d’altri tempi, alla scoperta di draghi, sfilate storiche, menù dell’epoca.

La bellezza dei costumi della Giostra sarà un piccolo assaggio della rievocazione storica che ogni anno d’estate deliziai migliaia di turisti e che per il 2023 si svolgerà in tutto il suo splendore nella città di Ovidio il 29 e 30 luglio con una versione il 5 agosto per la Giostra d’Europa e dei Borghi più belli d’Italia.