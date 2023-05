NewTuscia – BAGNAIA (VITERBO) – Migliorare il piano delle asfaltature per non aumentare i disagi ai cittadini. E’ una necessità che l’amministrazione Frontini deve prendere subito in considerazione in quanto la città presenta diversi punti critici rispetto alla percorribilità di strade molto frequentate.

Nei giorni scorsi ho portato a ll’attenzione del consiglio comunale lo stato pessimo in cui versa via del Tavano a Bagnaia. Ormai le buche compromettono la viabilità e molti cittadini hanno subìto danni alle autovetture. La situazione crea pericolo anche per i pedoni e diventa compromettente pure per le attività commerciali che si trovano nella zona.

Purtroppo, via del Tavano non rientra nel piano delle asfaltature comunali, come confermato dall’assessore Floris, ma lo stesso si è impegnato a reperire i fondi per poterlo fare. La situazione delle buche riguarda molte vie della città e di certo non ci tireremo indietro nel segnale le situazioni di difficoltà.

Vogliamo sapere se c’è la possibilità di asfaltare via del Tavano entro l’estate, o comunque entro la fine dell’anno. Noi di Per il Bene Comune vigileremo e, come si suol dire, gli “dormiremo sotto casa” perché, a stretto giro, bisogna far arrivare una risposta concreta e risolutiva ai cittadini.

Luisa Ciambella