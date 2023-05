NewTuscia – ROMA – “Con la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 licenziata oggi all’unanimità dalla Commissione Bilancio, sono in arrivo importanti interventi in vari ambiti. Ringrazio a nome del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia l’assessore Giancarlo Righini, per la tempistica nel concretizzare la volontà espressa nell’ultimo Consiglio regionale e venendo incontro alle esigenze dei Comuni”.

E’ la dichiarazione del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio Daniele Sabatini: “Tanti gli interventi che saranno realizzati grazie alla variazione approvata oggi. In particolare è previsto il finanziamento di un fondo speciale per la riduzione della pressione fiscale, che permetterà di poter operare concretamente con una politica rivolta al taglio delle tasse. Altro importante intervento pari a circa 2,5 milioni di euro riguarderà invece la manutenzione delle spiagge libere sia marittime che lacuali del nostro territorio. Proprio i nostri laghi stanno diventando una forte attrazione per un turismo proveniente soprattutto dal Nord Europa ed è quindi fondamentale aver riservato massima attenzione per questo settore”.

“Da parte della Giunta regionale sono stati assicurati tempi veloci e sono state date priorità alle esigenze del territorio. Ora la norma approderà in Consiglio regionale dove valuteremo ulteriori interventi aventi carattere d’urgenza indirizzati sulla prevenzione e la lotta agli incendi, in previsione dell’arrivo della stagione estiva. Non posso che ringraziare – conclude Sabatini – l’assessore Righini per la collaborazione e l’interlocuzione continua e costante con questa commissione e naturalmente il suo presidente Marco Bertucci”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lazio, Daniele Sabatini