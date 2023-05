L’OPEN DAY è stato rinviato causa maltempo a domenica 4 giugno dalle 10:00 fino alle 20:00

NewTuscia – VITERBO – Sono aperte le iscrizioni allo Shake Summer Camp 2023, il nuovo villaggio delle vacanze in città per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Il luogo ideale per trascorrere l’estate con tanta animazione e tante attività e un’attrazione unica: l’ACQUASPEED, uno mega scivolo lungo 50 metri da percorrere con colorati salvagente per un divertimento assicurato.

Allo Shake Summer Camp 2023 ogni giorno dalle 8:30 alle 16:00, tanto svago, eventi speciali, momenti formativi e di condivisione, per imparare cose nuove, dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia e crescere insieme con i laboratori didattici, l’orto, il teatro, la musica, i balli, tanti tipi di attività sportive, giochi di gruppo suddivise per fasce di età ma anche tanto relax e divertimento.

Allo Shake Summer Camp ogni settimana un ricco programma di attività gestito da un’equipe qualificata che accoglierà i bambini, immergendoli in un ambiente ricco di creatività, attività, laboratori didattici e anche di inglese.

Importante…Allo Shake Summer Camp chi vuole potrà approfittare dell’aiuto compiti delle vacanze. Un’oretta al giorno, per ritrovarsi preparati al ritorno a scuola e senza pensieri entro la fine dell’estate.

Ma le sorprese non sono finite.

Durante la settimana i ragazzi prepareranno un piccolo spettacolino da condividere con una festa speciale per tutta la famiglia nel week end.

Lo Shake Summer Camp è ospitato nella nuova location Spazio Fiera, alle porte della città, davanti alla Fiera di Viterbo, in strada Statale Cassia Nord km 88,200 Viterbo. Un’area interamente attrezzata per l’estate, per le feste di compleanno, per gli eventi per adulti e bambini e per vivere insieme grandi e piccoli momenti con tutta la famiglia.

L’OPEN DAY è stato rinviato causa maltempo a domenica 4 giugno dalle 10:00 fino alle 20:00.

Una giornata ad ingresso gratuito per tutti, ricca di sorprese, per provare l’esperienza del villaggio turistico in città.

Lo staff della Shake Animazione intratterrà adulti e bambini con giochi sportivi, caccia al tesoro, baby dance, truccabimbi, e parata delle mascotte e delle principesse, per presentare il programma estivo dello Shake Summer Camp.

In occasione dell’Open Day sarà possibile usufruire di uno sconto del 5% sulle iscrizioni.

Tanto puro divertimento per shakerati di tutte le età.

Vi aspettiamo.

Info utili

Shake Summer Camp 2023

Spazio Fiera

dal 12 giugno al 25 agosto

dalle 8:30 alle 12:30 (prima uscita)

dalle 8:30 alle 16:00 (seconda uscita con pranzo)

dai 4 ai 12 anni

sconto per sorelle e fratelli e per più settimane

spaziofiera.com – info@spaziofiera.com

334.1036766

392.9475042

Informazioni su Shake Animazione

La nuova filosofia dell’Intrattenimento.

Shake Animazione, l’agenzia guidata da Giancarlo Bartocci, regala da anni emozioni ai bambini di tutte le età. Una nuova filosofia che si ispira al divertimento come mezzo per vivere pienamente e scoprire la bellezza della vita.

www.shakeanimazione.it

Informazioni su SPAZIO FIERA

SPAZIO FIERA srl è una società privata formata da operatori economici che lavorano nel settore fieristico e degli eventi da oltre 30 anni.

Il core business è uno spazio espositivo all’aperto di 10.000 mq destinato ad eventi fieristici, musicali, culturali e sportivi in grado di ospitare fino a 10.000 persone.

www.spaziofiera.com