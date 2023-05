Viterbo

Molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio ma con scarsi fenomeni associati, salvo deboli pioviggini intermittenti. In serata e nottata si rinnovano condizioni di instabilità con possibilità di piogge sparse. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

Lazio

Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con solo deboli piogge intermittenti. In serata e nottata copertura nuvolosa diffusa con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse al Nord-Ovest e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regioni, più asciutto sui settori adriatici. In serata non sono attese variazioni di rilievo con piogge ancora sugli stessi settori, più intense sul Piemonte.



AL CENTRO



Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse nelle zone interne e variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in aumento con piogge sparse sul versante tirrenico, asciutto con cieli nuvolosi su Marche e Abruzzo.