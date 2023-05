NewTuscia –PALAZZUOLO SUL SENIO –

Scolaresche in gita sorprese dal maltempo a Palazzuolo sul Senio e bloccate dalle frane nell’Alto Mugello: si tratta di 47 alunni e 4 docenti della scuola media Dino Compagni di Firenze, dove non potranno rientrare per via della situazione meteo.

Le due classi erano in gita al Green Energy Camp di Palazzuolo sul Senio, in località Piedimonte. I carabinieri della stazione locale si sono occupati insieme a volontari di Misericordia e Anpas di evacuare i ragazzi dal Camp, inaccessibile ai mezzi e raggiunta a piedi dai soccorritori. Studenti e insegnanti sono risultati in buone condizioni fisiche.

Lo spostamento dal Camp è stato reso possibile dalla protezione civile comunale, che ha allestito brandine nella palestra locale così che ragazzi e docenti possano passare lì la notte. Sempre il Comune si è occupato di fornire il cibo alle scolaresche.

Secondo quanto reso noto dal sindaco di Firenze e metropolitano Dario Nardella, che ha operato in sinergia col sindaco di Palazzuolo Gian Piero Moschetti, studenti e insegnanti non corrono rischi. Prefettura e protezione civile metropolitana stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

E mentre si mettono al sicuro gli alunni fiorentini, nel capoluogo toscano in una struttura comunale sono ospitati 47 studenti e 4 insegnanti di Faenza in gita scolastica, impossibilitati a fare rientro nella loro città completamente alluvionata.