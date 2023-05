I suoi quadri sono la conferma del delinearsi di una nuova corrente artistica

NewTuscia – ROMA – Si è tenuta ieri, 17 maggio 2023, alle ore 19.00 l’inaugurazione della mostra “RUBER” del pittore Fabio Capoccia, a cura di Massimo Borgia. L’esposizione sarà ospitata da quest’oggi, 18 maggio, nella Galleria Umberto Mastroianni nei Musei di San Salvatore in Lauro a Roma in piazza San Salvatore in Lauro 15.

Le opere resteranno disponibili al pubblico per oltre un mese, fino al 25 giugno 2023.

La mostra è ospitata da Lorenzo Zichichi, punto di riferimento per il mondo dell’arte italiana, nonché internazionale, con la sua Casa Editrice Il Cigno GG Edizioni.

La mostra “RUBER”, “Rosso” in latino, nasce a seguito del Concorso Internazionale “Cromatismi”, organizzato dalla Fondazione “circoRosso”, vinto dal Capoccia grazie alla sua capacità di dematerializzazione, o meglio intendere “fusione”, della figura umana.

Così Capoccia, raccontato da Massimo Borgia, a proposito delle cromie nelle sue opere: “A me non interessano i nomi dei colori. Li chiamo per il loro nome reale perché essi sono dentro di me. Il rosso è un colore predominante nelle mie opere insieme anche al blu e al giallo, quindi i colori primari. Essi sono i genitori di tutti gli altri colori. Il colore rosso è il colore del sangue della passione. Il sangue identifica al contempo Eros e thanatos. Il colore crea una forma, distrugge ogni limite elevandosi oltre la frontiera del limite. L’arte esprime quello che non potrei sondare con le parole. Consiste nel vedere tutto come un’epifania, un’apparizione fulminea. E la rivelazione non è solo per chi crea ma anche per chi guarda.“

Già lo scorso anno Fabio Capoccia aveva esposto alcune opere monumentali, la Crocifissione, la deposizione, la Pietà e la Resurrezione e La Madonna, ispirate alla Pasqua del 2022, nella Basilica di Santa Maria in ara Coeli di Roma. In quell’occasione l’incontro con il curatore della mostra “Ruber”, Massimo Borgia.

Per Paola Lo Sciuto “L’opera di Fabio Capoccia costituisce un genere originale molto complesso e coinvolgente. Da quando sono entrata in contatto con la sua creativa evoluzione pittorica e ancor più dall’ultima produzione, mi sono resa conto che i suoi quadri sono la conferma del delinearsi di una nuova auspicabile corrente artistica. Gli artisti come lui, decidono di dedicarsi alla pittura per necessità immanente. Sono gli artisti che in Italia e nel mondo hanno una nuova rinnovata vitalità espressiva, una consapevole resistenza pittorica tutta neoumanistica. […] Sulle grandi tele, i colori emotivi sono in Capoccia il trascendente da cui tutto origina, il senso di un’unica matrice vitale e vibrante che si manifesta, esprime l’anima che sente forte le emozioni della vita, le quali trafiggono nell’immanenza i corpi. La pittura dell’artista testimonia i mondi ipotetici dell’altrove da una parte, così presenti dall’altra da inondare la visione fino alla sua esondazione. […] L’opera di Capoccia, parla della dimensione e della resistenza umana, la sua dichiarata presenza, come manifestazione dell’esistente, l’umano che appare come rivelazione imprescindibile di forza da cui partire per ogni altra considerazione, ineluttabile principio e destino. Capoccia si dichiara come l’Eroe solitario che vince tutte le battaglie che sono il numero considerevole delle sue opere.”