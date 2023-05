NewTuscia – VETRALLA – Anche quest’anno il nostro pilota vetrallese Francesco Puocci è pronto ed è già partito per prendere parte alla prima tappa del campionato europeo di rally che si terrà in Grecia: L’Hellas Rally. Ad attenderlo ci saranno ben otto giorni di gara, con percorsi pieni di fango e pietraie.

La stagione piovosa non agevolerà certo lo svolgimento di questa gara, ma ci sarà sicuramente tanta adrenalina ed emozione. La compagna non solo di questo evento, ma di tutte le tappe del campionato europeo, che si terranno a seguire in Romania, Croazia e Spagna, sarà il prototipo della nuova Yamaha Tènèrè 700.

Non ci resta che attendere l’inizio di questa tappa che segna l’apertura di un campionato che ci si auspica si svolga nella sua interezza così che Frank possa competere per occupare il primo posto del podio, contrariamente all’anno che si lascia alle spalle dove l’eliminazione di ben due eventi ha portato Francesco ad un, comunque meritatissimo, secondo posto.