Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Una giornata che non dimenticheremo”. Così Gianluca Cannone, noto vigile del fuoco viterbese, commenta l’intensa giornata di lavoro svolta dal gruppo di colleghi partiti insieme a lui dal Comando provinciale di Viterbo, come da tantissimi altri punti d’Italia, per venire ad aiutare i centri dell’Emilia Romagna colpiti dai giorni interi di nubifragi che, quando si scrive, hanno fatto registrare 13 morti e migliaia di sfollati ed evacuati.

“La cosa meravigliosa di quello che fanno i vigili del fuoco – ha scritto ancora Cannone sul suo profilo facebook – è che quando serve aiuto, qualsiasi problema urgenza o impegno ognuno di noi può avere a casa o nella vita, sarà sempre pronto a partire….Perché l’aiuto si da quando serve non quando uno ha tempo o voglia”. Queste le sue parole che non hanno bisogno di ulteriori commenti.

La situazione sul campo. Ultimi in ordine di tempo a perdere la vita per il maltempo sono state 5 persone tra cui una coppia di sposi trovati morti nella loro abitazione a Russi. Hanno ceduto decine di letti di fiumi e torrenti che hanno flagellato, in particolare, le province di Ravenna, Cesena-Forlì ma anche un po’ tutte le province emiliane.

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini parla di qualche miliardo di euro di danni con mesi di lavoro davanti. E’ stato istituito un numero verde (800024662) della Regione Emilia Romagna che darà risposte tutti i giorni dalle 8 alle 20 per tutti coloro che sono stati colpiti o che vogliono sapere meglio come comportarsi in questa situazione di emergenza.

Stanotte, per permettere la risistemazione generale, sarà chiusa l’autostrada A14 tra Faenza (uno dei centri più colpiti) e Forlì, mentre entro domani la linea ferroviaria Imola-Faenza sarà riattivata. Decine di migliaia gli sfollati ed ancora circa 18 mila le utenze dell’elettricità non riallacciate.

Dicevamo dei vigili del fuoco. Sono stati ufficializzati gli interventi svolti dai pompieri fino ad ora ed ammontano ad oltre 1550 anche altrettanti e di più sono attesi nelle prossime ore. Lo rende noto il Ministero dell’Interno.