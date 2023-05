“E’ stato un momento avvenuto in una logica collaborativa e programmatica come le migliori intese tra parti sociali e politica di governo propongono quando si vogliono accelerare quei processi, fondamentali, per raggiungere certi obiettivi: quelli che possono fare la differenza nel cosiddetto sistema-paese e quelli che ogni individuo pro-attivo alimenta” – ha detto Bruno Mariani della Fesica Confsal -.

“Una riunione che si è tenuta sempre in perfetto equilibrio tra presente e futuro, tra lo stato delle cose attuali e quello che si può fare per migliorare le stesse”, ha spiegato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Bertucci. Si è parlato di programmazione, nell’ottica di migliorare l’attuale congiuntura economica, critica per tutti, certamente di lavoro e di occupazione, ma anche della gestione del patrimonio demaniale e del turismo, sulle quali abbiamo concordato l’importanza per nuovi posti di lavoro e più in generale del loro importante ruolo per la crescita dell’economia della nostra Regione”, ha proseguito il presidente della Commissione bilancio.

“Non è mancato nemmeno un confronto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, punto ovviamente cruciale per un sindacato sul quale Bertucci si è dimostrato, e non da oggi, particolarmente sensibile ed attento, ha chiuso infine Bruno Mariani.