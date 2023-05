Promosso dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dall’Azienda speciale Centro Italia e accreditato dagli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Rieti e di Viterbo

NewTuscia – RIETI – L’agricoltura per la transizione ecologica può fornire un contributo importante, non solo per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, ma anche in prospettiva come strumento di cattura di Co2 e per l’applicazione di tecniche di coltivazione sempre più rispettose dell’ambiente. Questi i temi che verranno affrontati il prossimo 25 maggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nell’ambito del seminario gratuito online dal titolo “Energie da e per l’agricoltura” promosso dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dall’Azienda speciale camerale Centro Italia nell’ambito del progetto “Doppia transizione digitale ed ecologica”, in collaborazione con gli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali (ODAF) di Rieti e di Viterbo. Nel corso del webinar che si svolgerà su piattaforma Zoom, il professor Danilo Monarca, Direttore Dipartimento DAFNE dell’Università della Tuscia, parlerà delle ampie possibilità, molte delle quali già attuate ed attuabili, offerte dal settore agricolo in questo senso: l’agricoltura è infatti già oggi al primo posto nell’Unione Europea per sostenibilità e gli agricoltori sono chiamati sempre più a contribuire ad una maggiore mobilizzazione di biomassa sostenibile.

La crescente sensibilità ambientale dell’opinione pubblica europea e la sempre maggiore consapevolezza riguardo la conservazione dell’ambiente e della biodiversità, che sono alla base del Green Deal europeo, può portare inoltre indubbi benefici economici diretti all’economia.

Il seminario è accreditato dagli ODAF di Viterbo e Rieti per i Dottori Agronomi e Forestali riconoscendo 0,25 CF professionali per la partecipazione al webinar.

