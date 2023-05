NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Ieri 17 maggio a Montalto di Castro si è svolta l’iniziativa promossa dalla ASL di Viterbo di screening oncologico per alcuni tumori. Iniziative di questo tipo sono fondamentali per consentire ai cittadini un’adeguata prevenzione.

Mi fa molto piacere che nello screening sia stato incluso anche quello del colon retto, visto che l’altra volta Montalto di Castro non ha aderito, costringendo di fatto I cittadini che sono stati invitati dalla ASL tramite lettera (che allego), a rivolgersi ai paesi limitrofi in cui lo screening é stato eseguito

La prevenzione è fondamentale nella lotta contro il tumore.

Dobbiamo comprendere che prima si arriva ad una diagnosi certa e prima si interviene con una maggiore chance di guarigione.

Per questo motivo la prevenzione non deve passare da una sola giornata di screening e solo per alcuni tumori perché purtroppo il cancro può attaccare qualsiasi organo e tessuto, ma da un organizzazione attenta e capillare in grado di fornire gli strumenti di prevenzione ogni giorno ed è su questa ottica che dobbiamo muoverci sui territori.

Daniela Scatolini

Coordinatore UDC Montalto di Castro e Pescia Romana