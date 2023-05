Sono 22 i titolari e dipendenti di aziende boschive dell’Alto Lazio che hanno ottenuto la qualifica necessaria per poter essere inseriti nell’albo regionale delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale

NewTuscia – VITERBO – Si è concluso il corso per “Operatore forestale” organizzato dall’Azienda Centro Italia, azienda speciale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

Il corso ha permesso a 22 operatori ed operatrici forestali delle province di Rieti e Viterbo di ottenere la qualifica necessaria per poter essere inseriti nell’albo regionale delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori forestale e ambientale.

Le lezioni teoriche si sono tenute presso la sede di Rieti dell’Azienda speciale Centro Italia, in via Paolo Borsellino, 16, e lezioni pratiche-operative presso un cantiere forestale di Petrella Salto, in provincia di Rieti.

Per partecipare al prossimo corso di formazione in partenza a settembre è necessario inviare la propria iscrizione entro il 31 maggio. Il percorso formativo ha una durata di 230 ore, suddiviso in 150 ore di corso e 80 ore di tirocinio curriculare. Le prime 25 ore di lezione si svolgeranno in aula presso la sede di Rieti, mentre le altre 125 ore di lezione di carattere pratico si svolgeranno presso un cantiere forestale nel comune di Amatrice. Il percorso formativo si completerà con il tirocinio curriculare di 80 ore da svolgersi presso imprese boschive qualificate. Al termine dell’intero percorso si svolgerà l’esame finale.

Il costo di partecipazione al corso è € 900 in esenzione d’IVA. Per questa edizione si prevede (con un costo aggiuntivo) anche il riconoscimento dei crediti formativi per quanti possano dimostrare, con il supporto della relativa documentazione ufficiale, di avere una significativa esperienza professionale nel settore. Possono essere riconosciuti crediti di frequenza fino ad un massimo di 60 ore per le lezioni che si svolgono in aula ed in cantiere e per l’intera durata del tirocinio curriculare. Per iscriversi al corso si deve compilare il modello disponibile al link https://www.aziendacentroitalia.it/corso-per-operatore-forestale-in-fase-di-avvio/ in tutte le sue parti, soprattutto quelle relative alla scelta effettuata, ed inviarlo a formazione@aziendacentroitalia.it.

Per ulteriori informazioni (dal lunedì al venerdì) è possibile consultare il sito https://www.aziendacentroitalia.it/ oppure rivolgersi all’Area Formazione di Centro Italia – tel. 0761.324196 – formazione@aziendacentroitalia.it

