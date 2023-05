NewTuscia – ACQUASPARTA – Una nuova piattaforma di narrazione turistico-culturale sull’Umbria, con focus e approfondimenti sull’area ternano-amerina.

E’ La piattaforma digitale Wayglo che sarà presentata a Palazzo cesi di Acquasparta domani alle 18,00. Ad illustrarla sarà Luigi Carletti per l’editore Typimedia. L’iniziativa è stata realizzata grazie a un bando della Regione e in partnership con i Comuni di Acquasparta, San Gemini e Lugnano in Teverina e la Foresta fossile di Dunarobba.

Carletti presenterà anche le prime due guide cartacee, curate da due giornalisti ternani e che saranno pubblicate entro l’estate. Una guida sarà incentrata sui sentieri dell’Umbria meridionale ad opera di Gianluca Diamanti e l’altra sui percorsi tra i luoghi da non perdere a cura di Monica Di Lecce.