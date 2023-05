La proposta è contenuta nella mozione che il Sindacato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio al termine del Direttivo Nazionale del 15 e 16 maggio

NewTuscia – FIUGGI – Lanciare una campagna educativa e di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro rivolta agli studenti delle scuole superiori. È una delle proposte contenute nella mozione che la Confael ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine del Direttivo Nazionale che si è tenuto il 15 e 16 maggio a Fiuggi.

Il Segr. Gen. Confael Domenico Marrella Secondo la Confederazione Autonoma Europea dei Lavoratori è fondamentale che le attività di educazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza parta no fin dai banchi di scuola. “Preso atto della gravità della drammatica situazione – si legge nella mozione – rilevata dalle evidenze statistiche che raffigurano un fenomeno che non accenna a diminuire, vogliamo prestare maggiore attenzione alle giovani generazioni”.

“L’obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti spetta interamente al datore – sottolinea Domenico Marrella, segretario generale della Confael. – Pertanto, gli incidenti su luoghi di lavoro non possono in alcun modo essere addebitati ai lavoratori. Ma gli addetti devono essere i primi a vigilare sul rispetto delle norme in materia e a segnalare le violazioni. E i percorsi formativi che intendiamo promuovere serviranno in primo luogo a chiarire quali siano i diritti e i doveri di ogni lavoratore e di ogni datore di lavoro”.

Nel corso dei lavori, il Direttivo Nazionale ha approvato all’unanimità il Manifesto Politico della Confael. Nel documento chiede di introdurre il salario minimo legale; abbandonare il contratto collettivo nazionale per passare alla contrattazione europea; adeguare lo Statuto dei Lavoratori; creazione il Modello Italia con una nuova fiscalità, aggiornando il sistema pensionistico e previdenziale, migliorando welfare, la formazione e digitalizzazione, e rafforzando il Sistema Sanitario Nazionale. È stata infine approvata all’unanimità l’indizione della Giornata del Lavoro Itinerante, che partirà – sempre il 1 maggio – dalla Calabria per raggiungere Roma attraversando tutte le Regioni del Mezzogiorno.