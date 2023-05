Incontro nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Jacopone Da Todi”

NewTuscia -PERUGIA – Questa mattina, presso l’Istituto Scientifico Jacopone da Todi, si è svolto l’incontro “ONLY ONE LIFE” destinato agli studenti degli istituti di istruzione superiori ad aprire l’evento è stata la Preside dell’Istituto Prof. Maria Rita Marconi. Obiettivo è quello di aprire una riflessione e un confronto sul tema del valore della vita, individuando e proponendo condotte e stili di vita virtuosi, improntati alla prudenza e al rispetto della vita propria e altrui. Numerosi gli studenti intervenuti all’evento , 4 classi del biennio, dove è stato proiettato il docufilm “Ogni Giorno” del giornalista Luca Pagliari, realizzato in collaborazione con la Polizia Stradale, con l’Osservatorio per l’educazione e la sicurezza stradale della Regione Emilia Romagna e, soprattutto, con il contributo fondamentale di Simonetta e Vittorio, genitori di Francesco Saccinto, un giovane di 14 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale verificatosi nel 2013 a Corinaldo, provincia di Ancona.

L’iniziativa è stata organizzata dalle associazioni “Un’altra storia”, “Rose Bianche sull’Asfalto” e dal Sindacato di Polizia S.I.U.L.P. di Perugia, presente il Segretario Provinciale Massimo Pici e Alessio Agostinelli , il Segretario Regionale Luca Malossi , il responsabile dell’ufficio formazione Siulp Angelo Biondo , per la Libertas Margot Roberto Carlotti e Agostino Marotti. Il progetto rientra nella campagna nazionale di prevenzione sugli stili di vita, per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza e con uso di sostanze stupefacenti.

Al termine della proiezione Vittorio Saccinto e Simonetta Pellicia, hanno dato vita al dibattito con gli studenti.

Il Sindaco di Todi, Dott. Antonino Ruggiano ha portato il saluto dell’Amministrazione e il ringraziamento della città per questo singolare quanto educativo momento per la presa di coscienza di un fenomeno alquanto pericoloso.

L’incontro è stato moderato dal Sost. Commissario Luca Giovannelli dirigente

Siulp, già responsabile dell’Ufficio incidenti della Polizia Stradale di Perugia