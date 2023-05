NEWTUSCIA/UMBRIA – OTRICOLI – (di Riccardo Frezza) – E’ in programma per domenica 21 maggio alle ore 17:00, un iniziativa organizzata dal comune, a seguito della candidatura sostenuta dal Ministero del Turismo nel 2022, dove è stato inserito nell’Upgrade programme del Best Tourism Villages. Iniziativa mondiale promossa dall’United Nations World Tourism Organization (UNWTO) e rivolta ai piccoli Comuni, in cui il turismo vuole essere finalizzato a preservare cultura e tradizioni, celebrare la diversità, individuare opportunità per la sua popolazione e salvaguardare la biodiversità.

L’evento, è a ingresso libero, gratuito e ripercorre il contributo della Comunità verso l’attuazione dell’Agenda 2030 e riconferma, implementandola, la partnership pubblico-privata tra le proprie componenti, al fine di dare piena attuazione alle indicazioni del Best Tourism Villages, in costante riferimento all’Agenda 2030.

Interverranno Antonio Liberati Sindaco di Otricoli, Lorenzo Lucarelli Sindaco di Narni, Guido Grillini Sindaco di Calvi dell’Umbria, Alessandro Dimiziani Vicesindaco di Lugnano in Teverina, Albano Agabiti Presidente GAL Ternano, Federico Rubini Coordinatore responsabile dei Borghi Verdi.

Agenda_2030-BTV_INVITO

A moderare, sarà Donatella Leonelli Vicesindaco di Otricoli e il Consigliere Comunale Maurizio Moschella.

Al termine sarà allestito un rinfresco con prodotti tipici locali.

(di Riccardo Frezza 17.05.2023)